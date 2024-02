Północnokoreański pocisk w Charkowie. Pjongjang "stworzył rozbudowaną sieć"

Północnokoreańska rakieta balistyczna, wystrzelona w styczniu przez rosyjskie wojsko na Ukrainie, zawierała setki komponentów pochodzących od firm z USA i Europy – poinformowała amerykańska stacja informacyjna CNN, powołując się na raport Conflict Armament Research (CAR). Według brytyjskiej grupy badawczej nie ma jednak dowodów na to, że Korea Północna pozyskała te części bezpośrednio i jest bardzo prawdopodobne, że kupowała je przez pośredników.

Jak podkreśla CNN, ustalenia wskazują, że północnokoreański reżim "stworzył rozbudowaną sieć handlową, zdolną do obejścia sankcji obowiązujących od prawie dwudziestu lat".

"Korea Północna opiera się na zagranicznej technologii"

W raporcie nie wymieniono nazw konkretnych firm, które wyprodukowały komponenty do północnokoreańskich rakiet, ponieważ nie ma dowodów na to, że firmy te celowo wysyłały swoje części do Korei Północnej. Wiadomo jedynie, że elementy te wyprodukowano w latach 2021–2023.