958 dni temu rozpoczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę. W Bratysławie poinformowano, że do ukraińskich żołnierzy dotarł konwój z amunicją artyleryjską zakupioną dzięki publicznej zbiórce. Zainicjowano ją po tym, jak rząd Roberta Ficy odrzucił udział w czeskiej inicjatywie amunicyjnej. Rosjanie musieli zestrzelić swojego prototypowego drona nad Donbasem, a na Bałtyku doszło do udanej akcji ukraińskiego wywiadu. Oto co wydarzyło się w Ukrainie i wokół niej w ciągu ostatniej doby.