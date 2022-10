Rosjanie ostrzelali Ukrainę. Dyrektor PISM o ataku na Kijów i o strategii Władimira Putina

Z punktu widzenia militarnego to absolutnie nie ma żadnego sensu. Natomiast istnieje oczekiwanie w elicie rosyjskiej, że ta wojna będzie dla Ukrainy toczyła się dużo większym kosztem - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Sławomir Dębski. Odniósł się do serii rosyjskich ataków rakietowych na ukraińskie miasta i sytuacji na Kremlu.

Dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Sławomir Dębski mówił we wtorek w "Rozmowie Piaseckiego", że "to był atak rakietowy oddany salwą, czyli w jednym momencie kilkadziesiąt rakiet zostało wystrzelonych". - Cel był taki, żeby zmylić, czy utrudnić pracę ukraińskiej obronie przeciwrakietowej. Część z tych pocisków została w ogóle wystrzelona, żeby zająć obronę rakietową pracą - dodał.

Dębski powiedział, że "z punktu widzenia militarnego to absolutnie nie ma żadnego sensu". - Natomiast istnieje oczekiwanie w elicie rosyjskiej, że ta wojna będzie dla Ukrainy toczyła się dużo większym kosztem, że atakowana będzie infrastruktura, mosty, atakowane będą połączenia kolejowe. To, że do tej pory armia rosyjska w ograniczonym zakresie tę infrastrukturę krytyczną ukraińską atakowała, jest powodem do zmieniania kolejnych dowódców - mówił.