Reporterka "Faktów" TVN relacjonuje z Kijowa, słychać alarm przeciwlotniczy

W piątek rano na miejscu czwartkowego ataku był mer Kijowa Witalij Kliczko. - Potwierdził, że tutaj ucierpiało wczoraj 10 osób. Na szczęście, tak jak nam powiedział, w budynku nie było bardzo dużo ludzi, bo to jest nowy budynek, dopiero oddawany do użytku, więc tych poszkodowanych nie było tak dużo, jak mogłoby być - mówiła reporterka "Faktów" TVN Katarzyna Górniak.

Katarzyna Górniak sprecyzowała, że potwierdzone informacje mówią o dwóch rakietach, które w czwartek uderzyły w Kijów. - Ta, która spadła tutaj, na centralny rejon miasta, zrobiła najbardziej widoczne szkody. Tutaj wczoraj wybuchł pożar i do późnych godzin nocnych strażacy gasili pożar, a ratownicy przeszukiwali te gruzy. Nie wiadomo, czy ten budynek będzie nadawał się do renowacji - przekazała.

Pytana o to, jak mieszkańcy reagują na syreny alarmowe, dziennikarka "Faktów" TVN zwróciła uwagę, że "w Ukrainie wojna trwa już dwa miesiące, a syreny rozlegają się bardzo często, także w Kijowie". - Tutaj przez jakiś czas po wyjściu rosyjskich wojsk był spokój, te syreny jednak znowu się rozlegają, ale ludzie są do tego przyzwyczajeni. Tylko niektórzy na to reagują w ten sposób, że idą się schować - dodała Górniak.