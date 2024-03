- Ten incydent to znacznie więcej niż tylko przechwycenie i publikacja rozmowy. To część wojny informacyjnej, którą prowadzi (Władimir - red.) Putin - powiedział w niedzielę cytowany przez agencję Reutera szef niemieckiego resortu obrony Boris Pistorius, w pierwszym komentarzu do sprawy. - To hybrydowy atak dezinformacyjny. Chodzi o podział. Chodzi o podważenie naszej jedności - dodał.