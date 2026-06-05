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Świat

"Milczą i w ten sposób wspierają reżim". Rosjanie na międzynarodowych turniejach

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Diana Sznajder
"Milczą i w ten sposób wspierają reżim". Rosjanie na międzynarodowych turniejach sportowych
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/TERESA SUAREZ
Rosjanie licznie biorą udział w międzynarodowych turniejach sportowych. W związku z trwającą pełnoskalową wojną w Ukrainie robią to bez symboli narodowych: flagi, hymnu, nazwy kraju czy skrótów państwowych. Tak jest również w Paryżu na Roland Garros. Jak świat sportu powinien zachować się w obliczu rosyjskiej inwazji? Czy można karać sportowców za politykę ich rządów? Materiał Marty Balukiewicz w "Faktach po południu". 

W czwartek Maja Chwalińska pokonała Rosjankę Dianę Sznajder. Zawodniczka od dawna wzbudza kontrowersje swoimi powiązaniami z reżimem. - Jest osobą, która bierze udział, jeżeli pamiętam, w turnieju Gazpromu, przyjmuje odznaczenie od Putina - komentuje profesor Marcin Matczak. - Milczą i w ten sposób wspierają reżim. Dają reżimowi swoją zgodę - mówiła po ostatnim meczu ze Sznajder Ołeksana Olijnikowa, ukraińska zawodniczka. Sznajder publicznie na konferencjach pomeczowych nie chce wypowiadać się o wojnie.

Do Paryża przyjechały też dwie inne Rosjanki: Mirra Andriejewa i Anna Kalinska. - Nie ma najmniejszej wątpliwości, że reżim Putina sukcesy sportowców wykorzystuje do propagandy i świat sportu nie powinien w tym pomagać - komentuje Mirosław Żukowski dziennikarz "Rzeczpospolitej". 

Związki i federacje częściowo dopuszczają zawodników z Rosji, ale przy okazji łagodzą ograniczenia i karzą innych sportowców za przypominanie o rosyjskiej agresji na Ukrainę. Pokazały to ostatnie zimowe igrzyska olimpijskie, w których zdyskwalifikowany został reprezentant Ukrainy w skeletonie. Powodem był kask upamiętniający sportowców poległych na wojnie z Rosją.

OGLĄDAJ: Menedżer Mai Chwalińskiej w "Faktach po Faktach": jutro da z siebie wszystko
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Źródło: TVN24
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Tagi:
UkrainaRosjaWojna w UkrainieMoskwa
Marta Balukiewicz
Marta Balukiewicz
Reporterka "Faktów po Południu" TVN24.
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