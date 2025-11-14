Rosjanie mają plan. Sprowadzą 12 tysięcy ludzi Kima

Żołnierze, którzy walczyli w Ukrainie, otrzymali oznaczenia od Kim Dzong Una (23.08.2025) Źródło: Reuters

"Brakuje rąk do pracy. Już do końca 2025 roku państwo-agresor planuje zaangażować około 12 tysięcy północnokoreańskich pracowników do pracy w zakładach w specjalnej strefie ekonomicznej Jełabuga w Tatarstanie" - przekazał w piątek na Telegramie ukraiński wywiad wojskowy.

Pod miastem Jełabuga w Tarastanie produkowane są drony dalekiego zasięgu typu Shaded, którymi armia rosyjska niemal codziennie atakuje cywilną infrastrukturę w Ukrainie.

Wywiad poinformował, że pod koniec października tego roku w siedzibie rosyjskiego MSZ odbyło się spotkanie urzędników z Tatarstanu z przedstawicielami firmy północnokoreańskiej, zajmującej się poszukiwaniem i doborem pracowników z Korei Północnej.

"Składacze dronów mają zarabiać około 2,5 dolara za godzinę pracy. Zmiana będzie trwała co najmniej 12 godzin" - przekazał wywiad ukraiński, dodając, że "podobne działania świadczą o pogłębianiu współpracy strategicznej między dyktaturami w celu kontynuowania agresywnej wojny przeciwko Ukrainie".

Zakłady w Jełabudze kilkakrotnie były celem sił ukraińskich. W połowie sierpnia tego roku Służba Bezpieczeństwa Ukrainy poinformowała, że jej drony uderzyły w centrum logistyczne w Tatarstanie, gdzie znajdowały się drony Shahed. Obiekt oddalony był o 1300 kilometrów od Ukrainy.

Żołnierze Kima wysłani na wojnę

Kim Dzong Un, przywódca Korei Północnej, już wcześniej wsparł Rosję w wojnie z Ukrainą, wysyłając na front żołnierzy.

Według danych wywiadu Korei Południowej od października zeszłego roku Kim Dzong Un wysłał do Rosji około 15 tysięcy żołnierzy, którzy walczyli głównie w graniczącym z Ukrainą obwodzie kurskim. W walkach zginęło blisko 600 z nich, a ponad cztery tysiące zostało rannych.

