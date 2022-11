Rosjanie giną, zanim dotrą na front. "Bójki, alkohol, narkotyki, samobójstwa i nieszczęśliwe wypadki"

czytaj dalej

Prezydent Władimir Putin w czasie narady ze członkami Rady Bezpieczeństwa oświadczył, że Rosja zastrzega sobie prawo do ponownego wycofania się z porozumienia w sprawie eksportu zboża, "jeśli gwarancje ze strony Ukrainy zostaną naruszone". Wcześniej w środę resort obrony w Moskwie przekazał, że "Rosja otrzymała od Ukrainy pisemne gwarancje dotyczące niewykorzystania korytarza zbożowego do działań wojennych przeciwko Federacji Rosyjskiej". "Droga do 'spacyfikowania' agresora prowadzi przez rozsądną demonstrację siły" - skomentował decyzję Kremla w sprawie powrotu do inicjatywy zbożowej doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak.