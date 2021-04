"Poszłam dzisiaj na randkę. Na najlepszą randkę w moim życiu. Najfajniejszy facet na świecie" - napisała w mediach społecznościowych Julia Nawalna, która odwiedziła męża w kolonii karnej. Żona opozycjonisty Aleksieja Nawalnego w niepokojącym wpisie relacjonuje jego wygląd i zachowanie.

Swój wpis na Instagramie Julia Nawalna zaczęła od słów: "poszłam dzisiaj na randkę. Na najlepszą randkę w moim życiu. Najfajniejszy facet na świecie. Zaprosił mnie jednak do pokoju 3x2 metry i komunikowaliśmy się przez szybę i słuchawkę telefoniczną. Ale to nie jest zbyt ważne. Nadal jest tak samo pogodny i wesoły".

W jego dalszej części relacjonowała przebieg wizyty u męża. Napisała, że "mówi z trudem, czasem odkłada słuchawkę i opiera głowę na biurku, żeby odpocząć". Julia Nawalna przyznała, że jej mąż bardzo schudł i przy wzroście 190 cm waży 76 kg. Dodała, że do męża nie jest dopuszczany niezależny lekarz, a jest to - jak zauważa - wymóg prawny.

"Nigdy nie widziałam, by jego skóra tak opinała czaszkę, ale wiem, że on się nie poddaje" - napisała dalej żona opozycjonisty.

Julia Nawalna dodała, że po spotkaniu z mężem "martwi się o niego jeszcze bardziej". "Przekazał wszystkim pozdrowienia. Co prawda nie miał już siły dodawać, że wszystko będzie dobrze. No to ja dodam. On jest po prostu najlepszy. Wszystko na pewno będzie dobrze" - napisała na zakończenie Julia Nawalna.

Tymczasem konto Ludmiły Nawalanej, matki rosyjskiego opozycjonisty na Facebooku zostało zablokowane po zamieszczeniu przez nią relacji z wizyty u syna.

Instagram/Юлия Навальная

Aleksiej Nawalny ITAR TASS/EPA/PAP

Służba Więzienna: stan zadowalający

Federalna Służba Więzienna w dzień odwiedzin matki i żony Nawalnego oznajmiła, że "konsylium lekarskie oceniło stan zdrowia skazanego jako zadowalający" i że został przewieziony z oddziału medycznego z powrotem do kolonii.

Opozycjonistka Zoja Swietowa wystosowała list otwarty do zwierzchnika rosyjskiej Cerkwi, patriarchy Cyryla z apelem o pomoc Nawalnemu w dopuszczeniu do niego niezależnego lekarza. Swietowa prosi Cyryla, by wystąpił o to do dyrektora Federalnej Służby Więziennej Aleksandra Kałasznikowa. Dodaje, że "prawosławny chrześcijanin Aleksiej Nawalny" głoduje już 15 dni.

Strajk głodowy Nawalnego

31 marca Nawalny rozpoczął strajk głodowy, by zaprotestować przeciwko - jak to określił - złej opiece medycznej w kolonii karnej w Pokrowie w obwodzie włodzimierskim, gdzie odbywa wyrok pozbawienia wolności. Nawalny skarży się od dłuższego czasu na problemy ze zdrowiem, a także na pozbawianie go snu. W nocy jest budzony przez funkcjonariusza służb więziennych, który co godzinę sprawdza, czy Nawalny, uznany za "więźnia skłonnego do ucieczki", jest na miejscu.

Autor:mjz/kab

Źródło: TVN24, PAP