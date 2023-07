Zniszczony szlak rosyjskich dostaw. ISW: problemy okupanta się zaostrzą

Atak na most łączący Rosję z Krymem wpłynie negatywnie na rosyjską logistykę i dostawy na front na Ukrainie - napisał amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Analitycy twierdzą, że to zaostrzy pojawiające się już wcześniej skargi dowódców na problemy z zaopatrzeniem.

Most, zbudowany przez Rosję i prowadzący przez Cieśninę Kerczeńską na okupowany Krym, został uszkodzony w poniedziałek w wyniku incydentu, którego przyczyny nie są dokładnie znane. Niepotwierdzone doniesienia mówią o przeprowadzonym przez siły ukraińskie ataku dronów. Oficjalnie Kijów nie potwierdza ataku.

Od początku inwazji rosyjskiej na Ukrainę w lutym 2022 roku most wykorzystywany jest przez Rosję do transportu żołnierzy i sprzętu wojskowego na Krym, a następnie na południe Ukrainy. To jeden z dwóch głównych szlaków dostaw zaopatrzenia dla Rosjan.