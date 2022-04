CNN o ustaleniach amerykańskiego wywiadu: Rosja zmienia strategię. Najważniejsza data to 9 maja

Ogłoszenie sukcesu na paradzie w Moskwie 9 maja - to cel Władimira Putina i Rosji. Najłatwiej będzie to osiągnąć kierownictwu na Kremlu, zwyciężając z Ukraińcami na wschodzie ich kraju. Tam rosyjskie wojska mają większe szanse - podaje CNN, powołując się na ustalenia wywiadu USA.

Rosja zmieniła strategię i skupia się na próbie przejęcia kontroli nad Donbasem i innymi obszarami wschodniej Ukrainy, by ogłosić sukces podczas obchodów Dnia Zwycięstwa 9 maja – podała w niedzielę stacja CNN, cytując źródła zaznajomione z ustaleniami wywiadu USA.

Po ponad miesiącu wojny rosyjskie siły lądowe nie były w stanie utrzymać kontroli nad obszarami, na których walczyły. Prezydent Władimir Putin jest pod presją, by zademonstrować zwycięstwo, a na wschodzie Ukrainy ma największe szanse, by je szybko osiągnąć – twierdzą źródła.

Chęć zajęcia wschodniej Ukrainy do początku maja wynikać ma również z czynników pogodowych. Wraz z ociepleniem ziemia będzie rozmarzać, co utrudni ruchy rosyjskiego wojska, więc kluczowe jest, aby znalazły się one na docelowych pozycjach jak najszybciej – ocenił wywiad USA