Doradca Zełenskiego: zmiany we władzach Rosji to przejście do wojskowego komunizmu

Zmiany we władzach Rosji, w tym nominacja nowego ministra obrony, oznaczają przejście tego kraju do wojskowego komunizmu i nie sprawiają, by negocjacje z Moskwą stały się możliwe – ocenił w poniedziałek Mychajło Podolak, doradca prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Siergieja Szojgu zastąpi ekonomista Andriej Biełousow.