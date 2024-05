Prezydent Rosji Władimir Putin, dokonując zmian w rządzie, przygotowuje się do przedłużającej się wojny w Ukrainie i być może do przyszłej konfrontacji z NATO - ocenił w najnowszej analizie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Eksperci odnieśli się do zmian w rosyjskim resorcie obrony, gdzie Siergieja Szojgu zastąpi ekonomista Andriej Biełousow.