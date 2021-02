"Krzyczeliśmy, że nie mamy broni". Zdjęcie z protestu, które wywołało burzę

"Chcę by każdy popatrzył na to zdjęcie i pomyślał: czy właśnie tak chcecie żyć w naszej ukochanej Rosji?" - napisała niezależna radna z Moskwy Julia Galamina, komentując zdjęcie, na którym widać na proteście młodych ludzi z założonymi za głowę rękoma, prowadzonych w kolumnie. Ujęcie skojarzyło się odbiorcom z obrazami z II wojny światowej.

W Rosji trwają protesty po zatrzymaniu opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. Burzę wywołało zdjęcie z demonstracji w Petersburgu, na którym policjanci prowadzą kolumnę zatrzymanych młodych ludzi, ci zaś mają ręce podniesione i założone z tyłu głowy, jak żołnierze wzięci do niewoli.

Pojawiły się nawet wątpliwości co do autentyczności kadru. Autor, fotoreporter agencji Associated Press Dmitrij Łowiecki, opublikował w odpowiedzi na swoim Facebooku wszystkie metadane fotografii i inne jej ujęcia. Wyjaśnił też, że zdjęcie zostało zrobione w Petersburgu na Placu Senackim. Z opublikowanych danych wynika, że zdjęcie zostało wykonane 31 stycznia 2021 roku o godzinie 15.13.