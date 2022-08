Wypadek w Rosji. Minibus zmiażdżony między dwiema ciężarówkami

czytaj dalej

Fragment przemówienia prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego został nadany w telewizji na okupowanym przez Rosjan Krymie po tym, jak ukraińscy hakerzy włamali się do systemu nadawania - poinformowała organizacja społeczna Informacyjne Wojska Ukrainy. Wyemitowano też patriotyczny klip do popularnej piosenki "Ukraina - to ty".