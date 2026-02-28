Ułaskawieni przez Putina idą na wojnę. Wracają i zabijają

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



To miał być zwykły wieczór. Farid i Anna wrócili do domu z pracy. Postanowili się napić. Gdy alkohol się skończył, Anna wyszła do pobliskiego sklepu. Wróciła w towarzystwie dwóch znajomych. Faridowi to się nie spodobało. Wyrzucił ich za drzwi. Podczas kłótni chwycił szalik i udusił Annę. Zabił też jej psa. Potem pił, sam. Z mieszkania wyszedł ze smartfonem ofiary.