"Mieszkańcy od dawna mówili, że wiadukt runie". I runął

Jedna osoba zginęła, a co najmniej sześć zostało rannych w wyniku zawalenia się wiaduktu w obwodzie smoleńskim w Rosji. Mieszkańcy wielokrotnie zwracali się do władz z prośbą o jego naprawę, a lokalne media już w 2016 roku alarmowały, że był w opłakanym stanie.

Uszkodzony gazociąg

Gubernator obwodu smoleńskiego Wasilij Anochin przekazał, że trwają prace nad przywróceniem dostaw gazu, co może potrwać przez "co najmniej trzy doby". Bez gazu pozostało osiem tysięcy mieszkańców okolicznych miejscowości.

Rosyjska kolej poinformowała w poniedziałek o zawieszeniu ruchu pociągów na odcinku, gdzie doszło do katastrofy. Podała, że w momencie zawalenia się wiaduktu na miejscu nie było żadnych składów. Pociągi, kursujące z Moskwy do Mińska, Smoleńska i Brześcia miały objazdy. Opóźnienia sięgały do czterech godzin.