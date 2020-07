"Na pierwszy rzut oka scenariusz wydaje się wątpliwy". Rosyjskie media o zatrzymaniu najemników

Łukaszenka "straszy Białorusinów majdanami"

"To znamienne, że dosłownie na kilka dni przed operacją specjalną prezydent Łukaszenka, odwiedzając 5. brygadę sił specjalnych w obwodzie mińskim, ostrzegł, że nie wpuści do kraju żadnych najemników z prywatnych firm wojskowych, którzy organizują majdany [nawiązanie do Majdanu Nezałeżności w Kijowie, gdzie zaczęła się pomarańczowa rewolucja - przyp. red.]. Nawiasem mówiąc, Łukaszenka straszy Białorusinów 'majdanami' od samego początku kampanii wyborczej" - odnotowała w czwartek rosyjska sekcja Radia Swoboda.

"Samotny pluton"

Rosja jako "bohater negatywny"

"Doniesienia o zatrzymanych 'bojownikach z bronią' nie po raz pierwszy pojawiają się w białoruskich mediach w przededniu ważnych wydarzeń. W marcu 2017 roku, po masowych protestach przeciwko dekretowi o darmozjadach [na mocy którego osoby niepracujące co najmniej 183 dni w roku były zobowiązane do uiszczenia specjalnego podatku - przyp. red.], Łukaszenka poinformował o aresztowaniu 'kilkudziesięciu bojowników', rzekomo szkolonych na Litwie, w Polsce i na Ukrainie" - przypomniał rosyjski dziennik "Kommiersant".

"Szyte grubymi nićmi"

"On [Łukaszenka - przyp. red.] uważa, że pomoże mu to przyciągnąć tych, którzy zwykle głosują na prozachodnich kandydatów. Ale mocno w to wątpię, to wszystko jest jakby szyte grubymi nićmi" - komentował. "Osoby o orientacji prozachodniej wyróżniają się wysokim poziomem wykształcenia, więc trudno im będzie w to uwierzyć. Bojownicy prywatnej firmy wojskowej paradują w strojach militarnych, trzymają się razem. Wygląda to nieco karykaturalnie - wyraził przekonanie.