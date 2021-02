Zatrzymania w Moskwie i Petersburgu po wyroku na Nawalnego

Co najmniej 12 osób zatrzymano w Moskwie i Petersburgu po wezwaniu współpracowników Aleksieja Nawalnego do protestów po decyzji sądu, który nakazał osadzenie opozycjonisty w kolonii karnej. Adwokaci Nawalnego ogłosili, że odwołają się od decyzji sądu.

Moskiewski sąd zdecydował we wtorek, aby wydany w 2014 roku wyrok 3,5 roku w zawieszeniu wobec Aleksieja Nawalnego, zamienić na bezwzględne wykonanie kary , a więc pozbawienie wolności. O taką zamianę kary wnosiły rosyjskie służby więzienne i prokuratura.

Sześć lat temu Nawalny został skazany na 3,5 roku kolonii karnej w zawieszeniu za domniemaną defraudację funduszy francuskiej firmy Yves Rocher. W tym procesie współoskarżonym był jego brat Oleg Nawalny, któremu sąd nie zawiesił wykonania kary i który odbył wyrok w kolonii karnej. Obaj nie przyznawali się do winy. Nawalny spędził wówczas 10 miesięcy w areszcie domowym, przez co rzeczywista kara obecnie to 2 lata i 8 miesięcy.