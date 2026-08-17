Świat Kolejna rozprawa w sprawie rosyjskiej partii Jabłoko. Media: zatrzymano jej zwolenników Oprac. Mikołaj Stępień |

Rosyjski Sąd Najwyższy pozbawił partię Jabłoko prawa udziału w wyborach do Dumy Państwowej Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/MAXIM SHIPENKOV

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Jak podał niezależny rosyjski portal Meduza, policja zatrzymała w poniedziałek kilka osób przed Sądem Najwyższym Rosji w Moskwie, gdzie rozpatrywana jest apelacja antywojennej partii Jabłoko w sprawie zakazania jej udziału we wrześniowych wyborach do Dumy Państwowej.

Według rosyjskiego projektu monitorującego sprawy sądowe "Słowo dla obrony" są to osoby, które przyszły wyrazić wsparcie dla Jabłoka wobec pozbawienia jej prawa do startu w wyborach.

"Słowo dla obrony" oraz rosyjski niezależny portal RTVI poinformowały w komunikatorze Telegram o zatrzymaniu co najmniej dwóch osób. Pierwsze ze wspomnianych źródeł dodało, że w ręce służb trafiła również jedna z działaczek Jabłoka - Jewgienija Titowa.

Zatrzymania przed sądem podczas rozprawy w Moskwie

Posiedzenie sądu rozpoczęło się około godz. 11 czasu moskiewskiego (ok. godz. 10 w Polsce). Przed rozpoczęciem rozprawy apelacyjnej centrum prasowe sądu przekazało, że choć posiedzenie będzie odbywać się w trybie jawnym, nie zaplanowano z niego transmisji na żywo.

Do zatrzymań doszło tydzień po tym, gdy 10 sierpnia sąd zabronił Jabłoku udziału we wrześniowych wyborach parlamentarnych. Wykluczenia tej formacji ze startu domaga się skrajnie prawicowa partia Rodina (Ojczyzna). Jabłoko odwołało się od tej decyzji 14 sierpnia.

Rodina oskarżyła antywojenną partię m.in. o finansowanie z zagranicy, w tym z Niemiec i USA, w wysokości 16 900 rubli (ok. 171 euro).

Lider rosyjskiej partii Jabłoko Nikołaj Rybakow podczas rozprawy w Sądzie Najwyższym Rosji w Moskwie Źródło zdjęcia: PAP/EPA/MAXIM SHIPENKOV

Jabłoko wykluczone z wyborów. Partia złożyła apelację

Według przewodniczącego Jabłoka Nikołaja Rybakowa jednym z "głównych argumentów” zawartych we wniosku Rodiny jest również wsparcie udzielane ugrupowaniu przez jego zwolenników w internecie. Polityk dodał, że zdaniem autorów pozwu w ciągu ostatnich 10 dni wydano 88 milionów rubli (ok. 891 tysięcy euro) na publikowanie postów, filmów oraz dodawanie polubień, a łączny zasięg tych działań miał objąć ponad pół miliarda użytkowników.

Zdaniem agencji dpa pozew był następstwem dobrych wyników Jabłoka w sondażach. Partia miała szansę na przekroczenie 5-procentowego progu wyborczego. Ponadto było to jedyne spośród zarejestrowanych ugrupowań sprzeciwiające się wojnie Rosji przeciwko Ukrainie.

Projekt "Słowo dla obrony" poinformował, że poniedziałkową apelację w sprawie wykreślenia opozycyjnego ugrupowania z listy partii dopuszczonych do wyborów rozpatruje sędzia Władimir Zajcew. W 2018 roku uznał on za zgodne z prawem niedopuszczenie do udziału w wyborach prezydenckich opozycjonisty i krytyka Kremla Aleksieja Nawalnego, zmarłego w 2024 roku w niewyjaśnionych okolicznościach w łagrze za kręgiem polarnym