Dyrektor, inżynier i jego zastępca zatrzymani po "największej katastrofie ekologicznej" rosyjskiej Arktyki

Nieskuteczne zapory

Większość paliwa - ponad 15 tysięcy ton - przedostała się do dwóch okolicznych rzek, Ambarnaja i Dałdykan, a także do ich dopływów.

We wtorek rosyjskie ministerstwo do spraw sytuacji nadzwyczajnych poinformowało, że 23 tysiące metrów sześciennych zebranej zanieczyszczonej gleby trafiło na składowisko przemysłowe na terenie elektrociepłowni. Ze skutkami katastrofy walczy ponad 600 osób. Prace ekip komplikuje trudno dostępny teren.

Obawy ekologów

Rosyjscy ekolodzy twierdzą, że odpady produkcyjne z elektrociepłowni należącej do koncernu Norylski Nikiel trafiały do rzek zanim doszło do wycieku oleju. - Już poprzednie wycieki spowodowały ogromne szkody w żywych organizmach w okolicznych rzekach i jeziorze. Ryby są tam tak zatrute, że istnieje rygorystyczne zalecenie dla rybaków, by w żadnym wypadku ich nie jedli - mówił ekolog Aleksiej Kniżnikow na łamach niezależnej "Nowoj Gaziety".