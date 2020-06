Amnesty International uznała sprawę za "sfingowaną", ale w Petersburgu zapadły kolejne wyroki

Proces Julija Bojarszynowa i Wiktora Filinkowa jest powiązany z zakończonym już postępowaniem w Penzie, gdzie inni domniemani członkowie Sieci otrzymali w lutym wyroki od 6 do 18 lat kolonii karnej.

Na poniedziałkowej rozprawie w Petersburgu sąd wydał wyrok w ciągu zaledwie czterech minut. 28-letni Bojarszynow otrzymał karę 5,5 roku kolonii karnej. Prokuratura w jego przypadku wnioskowała o uwzględnienie faktu, że przyznał się do winy. 25-letni Filinkow, który nie przyznał się do winy, został skazany na 7 lat kolonii karnej. Filinkow kilkukrotnie mówił wcześniej, że był maltretowany przez funkcjonariuszy Federalnej Służby Bezpieczeństwa.

Śledztwo w sprawie Sieci, którym objęto aktywistów grup anarchistycznych i lewicowych, rozpoczęło się jesienią 2017 roku. Objęto nim na różnych etapach łącznie 11 osób z kilku miast Rosji. Śledczy utrzymywali, że uczestnicy organizacji o nazwie Sieć - która w Rosji uznana została za terrorystyczną i zdelegalizowana - planowali serię zamachów po to, by zdestabilizować sytuację w kraju i obalić władzę.

Kwestionowanie materiałów dowodowych

Podczas procesu obrońcy Filinkowa kwestionowali dwa materiały dowodowe, które śledczy przedstawiali jako "kodeks Sieci" i protokół zjazdu tej organizacji. Pochodziły one z materiałów śledztwa prowadzonego w Penzie i były jakoby odnalezione przez tamtejszych śledczych na dyskach komputerów dwóch oskarżonych. Niezależny ekspert, który przeanalizował je na wniosek obrońców, uznał, że pliki utworzył użytkownik o nicku shepelev, on też wnosił do nich zmiany, w tym już po aresztowaniu oskarżonych.