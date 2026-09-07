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Świat

Rosja zamyka niemiecki konsulat. Reakcja na decyzję Berlina

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Incydent z dronem na lotnisku Lipsk/Halle w Niemczech
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Rosyjski resort spraw zagranicznych ogłosił, że zamyka konsulat generalny Niemiec w Petersburgu. To odpowiedź na decyzję Berlina po incydencie w Lipsku.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji poinformowało w oświadczeniu, że niemiecki konsulat w Petersburgu musi zakończyć działalność najpóźniej do 18 września. Przekazało również, że swoją działalność muszą zakończyć ośrodki niemieckiego Instytutu Goethego w Rosji. Personelowi nakazano opuszczenie kraju najpóźniej do 13 września.

W czwartek szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow informował, że Rosja zamknie ośrodki Instytutu Goethego w Moskwie, Petersburgu oraz Jekaterynburgu.

"To niemieckie władze po raz kolejny sprowokowały nową eskalację w dwustronnych relacjach. Rząd niemiecki ponosi pełną i całkowitą odpowiedzialność za konsekwencje" - oświadczyło rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Incydent z dronem na lotnisku w Lipsku

Szef niemieckiego MSW Alexander Dobrindt oświadczył 1 września, że za sierpniowy incydent z dronem z materiałem wybuchowym na lotnisku w Lipsku odpowiada Rosja. - Nie znajdujemy się w stanie wojny, ale każdego dnia jesteśmy celem działań w ramach wojny hybrydowej - podkreślił. W ramach odpowiedzi rząd Niemiec zdecydował, że zamknie konsulat generalny Rosji w Bonn oraz Rosyjski Dom w Berlinie.

W nocy z 4 na 5 sierpnia samolot transportowy zderzył się z niezidentyfikowanym obiektem w pobliżu lotniska w Lipsku na wschodzie Niemiec. Samolot przekierowano do Hanoweru, gdzie stwierdzono jego niewielkie uszkodzenia. Krótko wcześniej lotnisko w Lipsku wstrzymało działalność z powodu znalezienia na płycie, przy ukraińskim samolocie transportowym Antonow, drona z detonatorem oraz materiałów wybuchowych.

Ukraiński samolot transportowy na lotnisku Lipsk/Halle
Ukraiński samolot transportowy na lotnisku Lipsk/Halle
Źródło zdjęcia: Filip Singer/PAP/EPA

Przywódca Rosji Władimir Putin odrzucił oskarżenia Berlina i zarzucił Niemcom sfabrykowanie dowodów w celu obarczenia Moskwy odpowiedzialnością za incydent w Lipsku.

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Źródło: Reuters, PAP
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Tagi:
RosjaNiemcyMinisterstwo Spraw Zagranicznych
Justyna Sochacka
Justyna Sochacka
Dziennikarka tvn24.pl
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