Rosja zamyka część Morza Czarnego. NATO żąda gwarancji dostępu do ukraińskich portów

Rosja od przyszłego tygodnia do października zamknie część Morza Czarnego w kierunku Cieśniny Kerczeńskiej dla żeglugi okrętów wojennych i statków innych państw, tłumacząc to manewrami wojskowymi. Chodzi o rejony u wybrzeża Krymu, anektowanego przez Rosję w 2014 roku. Informację przekazaną przez Ukrainę potwierdziło w piątek ministerstwo obrony w Moskwie. Tego samego dnia NATO zażądało od Rosji zagwarantowania "swobodnego dostępu" do ukraińskich portów na Morzu Azowskim.

Rosja od 24 kwietnia do 31 października zamknie część Morza Czarnego dla żeglugi okrętów wojennych i jednostek obcych państw - potwierdziło w piątek ministerstwo obrony Rosji. W odpowiedzi NATO wyraziło "zaniepokojenie" rosyjskimi manewrami morskimi wokół Krymu i zażądało od Rosji zagwarantowania "swobodnego dostępu" do ukraińskich portów na Morzu Azowskim. "Wzywamy Rosję do zagwarantowania swobodnego dostępu do ukraińskich portów na Morzu Azowskim i umożliwienia swobody żeglugi" - napisała w oświadczeniu rzeczniczka NATO.

W komunikacie podkreślono, że ograniczenie dostępu do niektórych obszarów Morza Czarnego i do Cieśniny Kerczeńskiej stanowiłoby "nieuzasadnione działanie", wynikające z "destabilizującej postawy Rosji". NATO wezwało również Moskwę do "natychmiastowej deeskalacji" sytuacji w regionie.

Podkreślono również, że manewry morskie Moskwy i wzmocniona rosyjska obecność wojskowa na Krymie "stanowią nowe zagrożenie dla niepodległości Ukrainy i zagrażają stabilności regionu jako całości".

Ukraińskie MSZ: kolejna próba uzurpacji suwerennych praw Ukrainy

W czwartkowym komunikacie MSZ w Kijowie czytamy, że działania Rosji to kolejna próba, przy naruszeniu norm i zasad prawa międzynarodowego, uzurpacji suwerennych praw Ukrainy jako państwa nadbrzeżnego, ponieważ to Ukraina ma prawo do regulowania żeglugi na tych akwenach Morza Czarnego.

Ten krok jest też znacznym naruszeniem prawa swobody żeglugi wynikającego z konwencji ONZ o prawie morza - wskazano. Ministerstwo podkreśliło, że zgodnie z konwencją Rosja nie powinna utrudniać tranzytowemu przejściu przez międzynarodową cieśninę do portów na Morzu Azowskim.

Ćwiczenia okrętów Flotylli Kaspijskiej Ministerstwo Obrony Rosji

"Rosja zdecydowała się na wzmocnienie eskalacji na morzu"

"Na tle obecnego zwiększania swojej wojskowej obecności wzdłuż granicy z Ukrainą na lądzie Rosja zdecydowała się na wzmocnienie eskalacji na morzu. Przerzuca wojskowe okręty z Morza Kaspijskiego i wzmacnia swój militarny potencjał w regionie Morza Czarnego i Azowskiego oraz, mimo braku podstaw prawnych, zdecydowała się zamknąć ten akwen dla wojskowych okrętów innych państw, w tym Ukrainy" - napisał resort.

Według ministerstwa działania Rosji wskazują na "brak jakichkolwiek zamiarów z jej strony, by odstąpić od kontynuowania agresji przeciwko Ukrainie z wykorzystaniem militarnych i hybrydowych metod". MSZ wyraziło stanowczy protest wobec tych działań Rosji i zażądało natychmiastowego cofnięcia decyzji o zamknięciu części Morza Czarnego.

"Planowane zamknięcie do 31 października niektórych rejonów Morza Czarnego"

Rosyjskie ministerstwo obrony zapewniło w piątek, że żegluga przez Cieśninę Kerczeńską będzie się odbywać tak jak wcześniej. "Planowane zamknięcie do 31 października niektórych rejonów Morza Czarnego nie będzie przeszkadzało w żegludze przez Cieśninę Kerczeńską" - czytamy w komunikacie.

Ograniczenia prawa swobodnego przepływu będą dotyczyć wód u wybrzeży Krymu od Sewastopola do miejscowości Gurzuf, odcinka u wybrzeży Półwyspu Kerczeńskiego, a także niewielkiego rejonu zachodnich wybrzeży Półwyspu Krymskiego - twierdzi rosyjski resort obrony.

Ministerstwo oświadczyło, że te "wszystkie strefy znajdują się w wodach terytorialnych Rosji". Rosja określa w ten sposób również wody wzdłuż wybrzeży Krymu, oderwanego w 2014 r. od Ukrainy. Społeczność międzynarodowa nie uznaje aneksji półwyspu.

