"Rosja zdecydowała się na wzmocnienie eskalacji". Moskwa potwierdza zamknięcie części Morza Czarnego

Rosja od przyszłego tygodnia do października zamknie część Morza Czarnego w kierunku Cieśniny Kerczeńskiej dla żeglugi okrętów wojskowych i statków innych państw, tłumacząc to manewrami wojskowymi - poinformowało w czwartek ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Chodzi o rejony u wybrzeżu Krymu, anektowanego przez Rosję w 2014 roku. W piątek doniesienia te potwierdziło ministerstwo obrony w Moskwie.

Takie działania Rosji to kolejna próba, przy naruszeniu norm i zasad prawa międzynarodowego, uzurpacji suwerennych praw Ukrainy jako państwa nadbrzeżnego, ponieważ to Ukraina ma prawo do regulowania żeglugi na tych akwenach Morza Czarnego - czytamy w wydanym w czwartek komunikacie MSZ w Kijowie.