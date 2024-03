"Ameryka najostrzej potępia odrażający atak terrorystyczny w Moskwie" - napisała rzeczniczka prezydenta USA Joe Bidena, nawiązując do zamachu w podmoskiewskim Krasnogorsku, do którego przyznało się tzw. Państwo Islamskie. Dodała, że IS jest "wspólnym terrorystycznym wrogiem, którego należy wszędzie pokonać"