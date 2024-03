Czterej podejrzani o udział w ataku terrorystycznym na salę koncertową w Krasnogorsku pod Moskwą trafili na dwa miesiące do aresztu. Spędzą tam czas w oczekiwaniu na proces - orzekł sąd rejonowy w stolicy Rosji. Niezależne rosyjskie media piszą, co wiadomo o domniemanych zamachowcach. Zwracają także uwagę na tortury, którym byli poddawani po zatrzymaniu.

Mężczyźni są oskarżeni o "terroryzm", grozi im dożywocie. Ich tymczasowe aresztowanie, wyznaczone do 22 maja, może zostać przedłużone do czasu rozprawy, której termin nie został jeszcze ustalony. Niezależny portal Meduza podał, że wszyscy zatrzymani przyznali się do winy. Posiedzenie sądu, w czasie którego zapadła decyzja o areszcie, było zamknięte dla publiczności.