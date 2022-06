Załamanie na rynku samochodów w Rosji. Putin pyta w telewizji, co robi rząd

Prezydent Rosji Władimir Putin wezwał w czwartek rząd do opracowania nowych środków pomocowych dla państwowego przemysłu motoryzacyjnego, który boryka się z problemami od czasu rosyjskiej inwazji na Ukrainę i nałożonych w związku z nią zachodnich sankcji.

- Chciałbym zwrócić się do rządu, by szczegółowo przybliżył nam, jakie szybkie działania podejmuje, by wesprzeć przemysł motoryzacyjny i ustabilizować sytuację na krajowym rynku - powiedział Władimir Putin w czasie spotkania z członkami rządu, które transmitowano w telewizji.