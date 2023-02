Dowódca estońskich sił zbrojnych: zagrożenie militarne dla sąsiadów Rosji będzie utrzymywać się przez lata

"Chociaż niepodległość odzyskaliśmy, nie zniknęły podstawy rosyjskiej państwowości"

Herem skomentował pomoc udzieloną Ukrainie przez ostatni rok. - Za naszym wsparciem nie stoją polityczne instrukcje udzielane gdzieś daleko stąd. Jego podstawą jest wiedza na temat tego, co jest Ukrainie najbardziej potrzebne. Pomoc jest możliwa dzięki woli naszego narodu, dzięki mądrości urzędników i odwadze polityków. Zachowaliśmy się jak silny kraj i naród, silny zwłaszcza moralnie - powiedział.

Generał - odnosząc się do estońskiej drogi do niepodległości - przyznał, że "chociaż ostatecznie niepodległość odzyskaliśmy, nie zniknęły podstawy rosyjskiej państwowości: imperializm i wynikające z niego zagrożenie dla nas". - Rok temu spadły wszystkie maski, przez co dostrzeżone zostały prawdziwe intencje i metody rosyjskich władz, które mają, niestety, poparcie swoich obywateli - oświadczył gen. Herem.