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Świat

Nocny atak Rosji na Kijów. Wołodymyr Zełenski: po raz kolejny nie otrzymaliśmy ostrzeżenia

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Skutki rosyjskiego ataku na Kijów - 14.10.2026r.
Relacje mieszkańców Kijowa po rosyjskim ataku
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: DSNS/X
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W nocy Rosja zaatakowała rakietami Kijów po raz kolejny bez ostrzeżenia ze strony partnerów - poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Jednym z celów ataku była kluczowa dla stolicy elektrownia. Wcześniej Donald Trump zapewnił, że USA nadal przekazują dane wywiadowcze Ukrainie.

W wyniku rosyjskiego ataku na Kijów w nocy z wtorku na środę zginęły trzy osoby a 21 zostało rannych - poinformował mer stolicy Witalij Kliczko. Jak dodał, wśród rannych jest 8-letnie dziecko. Przekazał również informacje o atakach na kilka obiektów infrastruktury energetycznej w Kijowie i związanymi z tym przerwami w dostawie prądu.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podał w mediach społecznościowych, że z danych wywiadowczych Ukrainy wynika, iż Rosja planuje kolejne ataki rakietowe.

Jak podkreślił, Ukraina "po raz kolejny nie otrzymała ostrzeżeń od partnerów" przed atakiem Moskwy. Podobne informacje przekazał we wtorek. Później Donald Trump oświadczył, że USA nadal wspierają Ukrainę i przekazują jej dane wywiadowcze.

Rosjanie uderzyli w elektrownię w Kijowie

Głównym celem nocnego ataku była infrastruktura energetyczna, a konkretnie elektrownia CHPP-4. "Niestety, została ona trafiona. Uszkodzeniu uległ również budynek mieszkalny" - przekazał Zełenski w mediach społecznościowych.

"Nasze systemy wykryły te rakiety dopiero wtedy, gdy były już praktycznie w zasięgu Kijowa. CHPP-4 jest jednym z kluczowych obiektów energetycznych Kijowa" - podkreślił.

W ocenie prezydenta Ukrainy "Rosjanie nie uważają się za związanych tym, co powiedział prezydent Stanów Zjednoczonych. Ukraina opowiedziała się za zawieszeniem broni w kwestiach energetycznych. Rosja atakuje kolejną elektrownię i zagraża życiu naszych obywateli". W ten sposób nawiązał do ogłoszonego przez Trumpa w niedzielę "zawieszenia broni" w sektorze energetycznym.

"Jest to absolutnie niesprawiedliwe: niszczą naszą infrastrukturę energetyczną, a Ukraina nie otrzymuje nawet wczesnych ostrzeżeń o wystrzeleniu pocisków balistycznych. Ważne jest, aby świat nie milczał w tej sprawie. Ważne jest również, aby Stany Zjednoczone naprawdę dostrzegły, co się dzieje i kto ponosi odpowiedzialność za przedłużanie się tej wojny" - oświadczył Zełenski.

Zełenski rozmawiał z premierem Kanady

W kolejnym wpisie Zełenski poinformował o rozmowie z premierem Kanady Markiem Carneyem "Poinformowałem go o najnowszym rosyjskim ataku na Kijów i braku wcześniejszego ostrzeżenia od naszych partnerów o wystrzeleniu rakiety balistycznej. To już drugi raz, kiedy Ukraina nie otrzymała żadnego ostrzeżenia w tym tygodniu" - napisał na X.

"Omówiliśmy również kontakty ze Stanami Zjednoczonymi oraz wydarzenia dyplomatyczne, które mogą mieć miejsce w tym tygodniu. Ważne jest, aby świat wyraźnie opowiedział się za zakończeniem tej wojny i podjęciem rzeczywistych kroków w kierunku deeskalacji - kroków, które Rosja faktycznie podejmie, aby położyć kres swojej wojnie i zabijaniu" - dodał.

Po tym, jak we wtorek Zełenski po raz pierwszy poinformował o braku ostrzeżenia ze strony partnerów - szef MSZ Andrij Sybiha tłumaczył, że Kijów nadal otrzymuje dane z USA, a brak ostrzeżenia był skutkiem zastosowania przez Rosję "specjalnego typu broni".

Relacje mieszkańców Kijowa

W stolicy Ukrainy i w całym obwodzie kijowskim po godzinie 6 obowiązywał czerwony alarm przeciwlotniczy. Ostrzeżenie przed rosyjskimi atakami rakietowymi dotyczyło też wielu innych obwodów na wschodzie i w środkowej części kraju. Przed godziną 7 odwołano alarm w stolicy Ukrainy, a w obwodzie kijowskim nadal obowiązywał żółty alarm - ostrzegający przed atakami dronów.

- Dzięki Bogu nasi chłopcy nas uratowali. Wyciągali mnie, moją siostrzenicę, synową i dziecko przez okno. Uratowali nas - relacjonowała jedna z mieszkanek Kijowa.

Jak podkreśliła kolejna kobieta, "od momentu uruchomienia syren do momentu eksplozji minęła chwila". - Było bardzo mało czasu na reakcję. Czułam, jakby niebo się waliło. Najpierw usłyszałam eksplozję, a potem posypało się całe szkło. Nie ma już żadnych możliwości na rozmowy. Nie mam nadziei na to, że to wszystko się skończy. Mam tylko jeden wniosek. Putin chce dalej prowadzić wojnę - mówiła.

Źródło: TVN24, PAP, tvn24.pl
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Tagi:
Donald TrumpUkrainaWojna w UkrainieRosja
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