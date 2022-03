Wołodymyr Zełenski: Rosja zniszczy dorobek ostatnich 25 lat. Wróci do biednych lat 90.

Atakując Ukrainę, Rosja zniszczy wszystko to, co osiągnęła w ciągu 25 ostatnich lat - mówił w piątek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Ocenił, że dopóki nie będzie pokoju na Ukrainie, sankcje na Rosję powinny być wzmacniane.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył w piątek, że "okupant przepala swoje bogactwo narodowe w wojnie przeciwko Ukrainie". - Jestem przekonany, że w ten sposób zniszczą wszystko, co osiągnęło rosyjskie społeczeństwo przez poprzednie 25 lat i wrócą tam, skąd zaczęli się kiedyś podnosić - do biednych lat 90. - powiedział.

Ocenił, że "taki dla Rosji będzie koszt wojny przeciwko Ukrainie". - To będzie bolesny upadek i odczują to, nawet pomimo opium, które dostają z telewizyjnej propagandy - mówił Zełenski.

- Ale na razie nie mamy adekwatnych systemów antyrakietowych, wiodących systemów. Potrzebujemy sprzętu do obrony naszych ludzi, naszego państwa. Będziemy to robić wszystkimi siłami - zaznaczył przywódca Ukrainy.

Zełenski: dopóki nie będzie pokoju na Ukrainie, sankcje na Rosję powinny być wzmacniane

Zaapelował, by Europejczycy zablokowali wszystkie porty dla rosyjskich statków. Wezwał też wszystkie zachodnie firmy do opuszczenia rosyjskiego rynku.

Zełenski: pod gruzami teatru w Mariupolu nadal są setki ludzi

Zełenski mówił, że na piątek uzgodnione zostały korytarze humanitarne w obwodzie sumskim, donieckim i charkowskim. - Z zablokowanego Mariupola do Zaporoża jest to wyjątkowo trudne. Okupanci robią wszystko, by utrudnić ruch ludzi i nie wpuścić do miasta ukraińskiego ładunku humanitarnego - dodał. - To otwarty terror - ocenił prezydent.