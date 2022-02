Rosja zaatakowała Ukrainę. Ostrzał granicy, ataki na lotniska. Minister obrony Ukrainy: armia odpiera rosyjskie wojska

Rosja zaatakowała Ukrainę po rozkazie wydanym przez Władimira Putina. W czwartek nad ranem doszło do ataków rakietowych na infrastrukturę wojskową i lotniska w kilku miastach. Ukraińskie władze, wojsko i straż graniczna informują, że Rosjanie wdarli się do kraju przekraczając granice w kilku obwodach. W Donbasie na jednej z rzek Ukraińcy wysadzili most, by nie dopuścić do przejazdu czołgów wroga. Doniesienia mediów o rosyjskim desancie w Odessie i Mariupolu okazały się nieprawdziwe - przekazały ukraińskie władze.

"Dziś 24 lutego, o godz. 5.00, siły zbrojne Federacji Rosyjskiej rozpoczęły intensywny ostrzał naszych jednostek na wschodzie, a także przeprowadziły ataki rakietowe i bombowe na lotniska w Boryspolu, a także w miastach Ozernoje, Kułbakino, Czuhujewo, Kramatorsku, Czarnobajewce oraz na obiekty wojskowe Ukrainy. W tym samym czasie agresor rozpoczął ostrzał artyleryjski terytorium i miejscowości Ukrainy wzdłuż granicy państwowej" - podał po godz. 6 czasu polskiego sztab ukraiński.

"Siły obronne państwa są w pełnej gotowości bojowej, zajęły i utrzymują pozycje obronne. Sytuacja jest pod kontrolą. Informacje o lądowaniu wojsk rosyjskich w Odessie nie są prawdziwe" - dodano.

Apel o zachowanie spokoju

"Nieprzyjaciel rozpoczął intensywny ostrzał naszych jednostek na wschodzie, a także wojskowych ośrodków kontroli i lotnisk w innych regionach. Armia ukraińska broni i odpiera wojska rosyjskie. Nasze wojsko robi wszystko, aby was chronić i nie dać agresorowi szansy na przebicie się" - napisał w oświadczeniu opublikowanym na stronie internetowej ministerstwa obrony Ukrainy szef tego resortu Ołeksij Reznikow.

"Dziś po raz kolejny apeluję do was: zachowajcie spokój! Jeśli to możliwe, zostańcie w domu. Sytuacja jest pod kontrolą, ale nasza armia potrzebuje teraz waszego wsparcia bardziej niż kiedykolwiek. Wasz spokój i zaufanie do sił zbrojnych Ukrainy jest obecnie najlepszą pomocą!" - zaapelował.

Ataki wzdłuż granicy

O 5 rano (4 w Polsce) siły zbrojne Rosji zaatakowały granicę ukraińską w kilku miejscach - podała w czwartek w nocy agencja Interfax-Ukraina.

Ukraińska straż graniczna przekazała, że wojska rosyjskie zaatakowały ukraińską granicę państwową z Rosją i Białorusią. "Atak na jednostki graniczne, patrole graniczne i punkty kontrolne odbywa się z użyciem artylerii, ciężkiego sprzętu i broni strzeleckiej. Do ataku doszło w obwodach ługańskim, sumskim, charkowskim, czernihowskim i żytomierskim, a także z terytorium okupowanego Krymu" - poinformowała.

Syreny alarmowe w Kijowie Reuters

Zestrzelone rosyjskie samoloty

Po godzinie 8 wojska sztab generalny w Kijowie poinformował we wpisie na Twitterze, że w obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy zostało zestrzelonych pięć rosyjskich samolotów i jeden helikopter.

W czwartek rano siły prorosyjskich separatystów w Donbasie przypuściły atak na pozycje wojsk ukraińskich i tereny kontrolowane dotąd przez armię ukraińską w obwodach donieckim i ługańskim.

Naruszenie granicy

Rosyjski sprzęt wojskowy, w tym pojazdy opancerzone, naruszyły granicę państwową w obwodach czernihowskim, sumskim, ługańskim i charkowskim - podała po godz. 10 (godz. 8 w Polsce) ukraińska straż graniczna.

Większość oddziałów granicznych i patroli granicznych obwodów ługańskiego, sumskiego, charkowskiego, czernihowskiego i żytomierskiego znalazła się pod ostrzałem. Kilku funkcjonariuszy straży granicznej zostało rannych - poinformowała straż.

Kilkadziesiąt minut później przedstawiciel ukraińskiego MSW Anton Heraszczenko przekazał, że w Donbasie wysadzono w powietrze most przez rzekę Donec, żeby nie dopuścić do przejazdu rosyjskich czołgów. "Informacja ze Szczastia. Siły zbrojne i batalion policji Ługańsk-1 trzymają obronę. By nie przeszły czołgi, wysadzono most przez rzekę Donec" - napisał w Telegramie. Pod Charkowem Rosjanie przeprowadzili atak rakietami Smiercz - poinformował. Ostrzelano jeden z obiektów straży granicznej w obwodzie kijowskim, z dala od granicy.

Putin wydał rozkaz

Putin wydał w czwartek nad ranem rozkaz przeprowadzenia "operacji specjalnej w Donbasie". Powiedział, że celem Rosji jest demilitaryzacja Ukrainy. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden i szef NATO Jens Stoltenberg potępili rosyjską agresję.

Rosyjska armia atakuje obiekty wojskowe w całej Ukrainie - pisze agencja Interfax-Ukraina. W Kijowie korespondenci TVN, PAP, a także Reutera i CNN słyszeli nad ranem eksplozje.

