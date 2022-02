Rosja zaatakowała Ukrainę. Von der Leyen: przedstawimy olbrzymi pakiet sankcji

Rosja zaatakowała w czwartek Ukrainę. - Przedstawimy olbrzymi pakiet sankcji, które będą dotyczyły strategicznych sektorów rosyjskiej gospodarki - zapowiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Rosja zaatakowała Ukrainę w czwartek nad ranem po rozkazie wydanym przez Władimira Putina. W wielu ukraińskich miastach słychać było wybuchy, atakowane były lotniska i infrastruktura wojskowa.

Von der Leyen: przedstawimy olbrzymi pakiet sankcji

Szefowa komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała na konferencji prasowej, że KE "przedstawi olbrzymi pakiet sankcji do przyjęcia przez liderów państw Unii Europejskiej". Sankcje - dodała - "będą dotyczyły strategicznych sektorów rosyjskiej gospodarki, poprzez zablokowanie im dostępu do technologii i rynków". - Zamrozimy rosyjskie aktywa w Unii Europejskiej, zatrzymamy dostęp rosyjskich banków do europejskich rynków finansowych - powiedziała.

- Celem Rosji nie jest tylko Donbas, nie jest tylko Ukraina, celem jest stabilność Europy i międzynarodowego pokoju. Pociągniemy za to prezydenta Putina do odpowiedzialności - zapowiedziała von der Leyen. Szef dyplomacji Unii Europejskiej Josep Borell dodał, że sankcje będą "bezprecedensowe".

Von der Leyen: prezydent Putin chce cofnąć zegar do czasów imperium rosyjskiego

Von der Leyen mówiła, że "prezydent Putin chce cofnąć zegar do czasów imperium rosyjskiego". - Robiąc to ryzykuje jednak przyszłość rosyjskiego narodu. Wzywam Rosję do natychmiastowego zaprzestania przemocy i wycofania wojsk z terytorium Ukrainy - powiedziała.

- Nie pozwolimy prezydentowi Putinowi zniszczyć architektury bezpieczeństwa, która dała Europie pokój i stabilność na wiele dekad. Nie pozwolimy prezydentowi Putinowi zastąpić rządów prawa prawem siły i bezwzględności. Nie powinien on bagatelizować zdecydowania i siły naszych demokracji. Historia udowodniła, że społeczeństwa i sojusze zbudowane na zaufaniu i wolności są odporne i zwycięskie. Właśnie tego boją się autokraci - podkreśliła.

Von der Leyen: zdecydowanie potępiamy nieuzasadniony atak Rosji na Ukrainę

Wcześniej von der Leyen odniosła się do rosyjskiej agresji we wpisie na Twitterze. "Zdecydowanie potępiamy nieuzasadniony atak Rosji na Ukrainę. W tych czarnych godzinach nasze myśli są z Ukrainą i niewinnymi kobietami, mężczyznami i dziećmi, gdy stoją w obliczu tego niesprowokowanego ataku i strachu o swoje życie. Pociągniemy Kreml do odpowiedzialności" - napisała szefowa KE.

Identyczne wpisy zamieścili też przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel i wysoki przedstawiciel Unii ds. zagranicznych Josep Borrell.

Autor:js, ads/kg