Szefowa niemieckiego MSZ przeciwna wykluczeniu Rosji z systemu SWIFT. Mówi o "ogromnych skutkach ubocznych"

Annalena Baerbock, szefowa niemieckiego MSZ powiedziała w wywiadzie telewizyjnym, że jest przeciwna wykluczeniu Rosji z systemu rozliczeń SWIFT. Jej zdaniem może to zaszkodzić dostawom energii do Niemiec. Najpoważniejszy środek sankcyjny uderzyłby - jak mówiła minister - "o wiele mocniej” państwa Zachodu niż w reżim Władimira Putina.

Minister Baerbock przyznała w piątek wieczorem w wywiadzie dla telewizji ARD, że wykluczenie Rosji z międzynarodowego systemu płatności SWIFT to najsilniejszy środek sankcyjny, jakim dysponuje Zachód. Jest jednak przeciwko jego wykorzystaniu, bo - jak mówiła niemiecka polityk - uderzyłby on nie tylko w oligarchów i reżim Putina, ale w znacznym stopniu także w "społeczeństwo obywatelskie, którego wspieranie finansowe byłoby wówczas utrudnione".

Minister: wykluczenie ze SWIFT to zagrożenie dla dostaw energii do Niemiec

Baerbock podkreśliła, że "ważne jest, abyśmy nie wybierali instrumentów, z których Putin będzie się śmiał, ponieważ w nas uderzają one o wiele mocniej".

Gdyby Niemcy i inne kraje europejskie miały teraz problemy, to stałoby się to, czego chciał Putin: "destabilizacja w naszym kraju" - powiedziała Baerbock.

Sankcje słabsze, ale za to "bardziej ukierunkowane"

Minister Baerbock powiedziała też, że sankcje, które zostały obecnie nałożone na przykład na rosyjskie banki, są "bardziej ukierunkowane niż wykluczenie ze SWIFT", a Putin znalazł już sposoby na inne podejście do transakcji.

Wcześniej w piątek niemiecki minister finansów Christian Lindner stwierdził, że Niemcy są otwarte na odcięcie Rosji od systemu SWIFT, ale najpierw muszą rozważyć konsekwencje tego kroku dla swojej gospodarki. - Jesteśmy na to otwarci, ale musimy mieć pewność, co robimy - powiedział Lindner dziennikarzom po spotkaniu unijnych ministrów finansów w Paryżu.

Baerbock: propozycja rozmów w Mińsku to "zatruta oferta”

Szefowa niemieckiego MSZ powiedziała też, że na piątkowym spotkaniu w Brukseli ministrowie spraw zagranicznych UE nie rozmawiali o rosyjskiej propozycji rozmów w Mińsku. Jej zdaniem oferta Kremla jest bowiem "zatruta". - W czasie, gdy Rosja bombarduje kraj i niewinnych ludzi, nie sądzę, by nadszedł moment, by powiedzieć, że jest to poważna oferta - stwierdziła szefowa niemieckiego MSZ.