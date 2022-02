Rosja zaatakowała Ukrainę. Słowa potępienia z całej Europy

Kanclerz Olaf Scholz potępił rosyjski atak na Ukrainę jako rażące naruszenie prawa międzynarodowego. - Rosja musi natychmiast przerwać tę akcję militarną. To straszny dzień dla Ukrainy i mroczny dzień dla Europy - podkreślił Scholz. - Solidaryzujemy się z Ukrainą i jej mieszkańcami. Rosja musi natychmiast zaprzestać działań wojskowych. W ramach G7, NATO i Unii Europejskiej będziemy dziś ściśle koordynować nasze działania - zapowiedział.

The New York Times POOL/PAP/EPA

Olaf Scholz The New York Times POOL/PAP/EPA

Kanclerz Austrii: atak nie pozostanie bez odpowiedzi

"W ciągu ostatnich kilku godzin Federacja Rosyjska po raz kolejny dopuściła się rażącego naruszenia prawa międzynarodowego, co głęboko odrzucamy i jednoznacznie potępiamy" - oświadczył kanclerz Austrii Karl Nehammer w oświadczeniu cytowanym przez agencję APA. "Austria solidaryzuje się z Ukrainą bez zastrzeżeń. W tych trudnych godzinach myślami jesteśmy z narodem ukraińskim" - dodał.

"Putin zachował się jak lekkomyślny bandyta"

Minister spraw zagranicznych Jan Lipavsky ostro potępił inwazję. Jego zdaniem jest to barbarzyński akt agresji. Uznał, że decyzja Kremla o całkowicie niesprowokowanym ataku jest niedopuszczalna i całkowicie sprzeczna z prawem międzynarodowym - napisał Lipavsky na Twitterze.

Prezydent Słowacji: nadzieja okazała się złudna

Premier Eduard Heger podkreślił, że Rosja zaatakowała kraj słabszy od siebie, którego jedynym przewinieniem było to, że chciał żyć w pokoju zgodnie z własnymi pragnieniami, jak inne suwerenne narody. Atak nazwał aktem barbarzyństwa ze strony Rosji i rażącym naruszeniem prawa międzynarodowego. Po raz kolejny na naszych oczach ożył rosyjski imperializm w swojej agresywnej, wojowniczej formie - powiedział.

Heger ocenił, że wszystkie ofiary tej wojny będą ofiarami Rosji i zostanie ona za to pociągnięta do odpowiedzialności przez światową opinię publiczną. Podkreślił, że rząd słowacki, we współpracy z sojusznikami z NATO i Unii Europejskiej, będzie pomagał Ukrainie w samoobronie przed rosyjskim agresorem i będzie opowiadał się za zaprzestaniem walk. Zaprowadzanie pokoju jest absolutnym priorytetem - zaznaczył.