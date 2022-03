Atak Rosji na Ukrainę. Ruchy wojsk rosyjskich, przegrupowania sił, przygotowania do "totalnej" obrony. Analiza OSW

W środę Ośrodek Studiów Wschodnich opublikował analizę sytuacji na Ukrainie po 20 dniach rosyjskiej inwazji. Eksperci opisują, że wojska Rosji skupiają się na umocnieniu i utrzymaniu wcześniej zajętych pozycji, w niektórych rejonach kontynuują ofensywę, prowadzą też ostrzał infrastruktury cywilnej. Dodali, że obie strony przegrupowują i wzmacniają swoje siły, a Ukraińcy uruchamiają rezerwy i przygotowują się do "totalnej" obrony.

Jej autorzy, Andrzej Wilk i Piotr Żochowski napisali, że w ciągu ostatniej doby Siły Zbrojne Ukrainy miały przeprowadzić "niszczące uderzenia na zgrupowania wojsk okupantów na tymczasowo zajętych terytoriach" oraz przejść do kontrataku na wybranych kierunkach, co w ocenie Kijowa ma 'kardynalnie zmienić sytuację stron'". Dodali, że - według strony ukraińskiej - wróg miał łącznie stracić do 40 proc. pododdziałów biorących udział w agresji.