Ambasador Ukrainy przy ONZ: Rosja nie jest w stanie wykonywać obowiązków członka ONZ

Kysłycia zwrócił się też bezpośrednio do prowadzącego obrady rosyjskiego ambasadora Wasilija Nebenzii, by zaprzeczył, że rosyjskie wojska rozpoczęły inwazję Ukrainy i wezwał go, by zadzwonił do swojego szefa, Siergieja Ławrowa. Stwierdził, że w zaistniałej sytuacji Rosja powinna zostać pozbawiona prezydencji w Radzie i powinna rozpocząć się nowa sesja Rady na temat zatrzymania Rosji.