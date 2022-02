Rosja zaatakowała Ukrainę. Ambasador Polski w Kijowie: świat powinien pokonać barierę psychologiczną, że jest to wojna ponadlokalna

Ukraina została zaatakowana na lądzie, powietrzu i wodzie z każdego kierunku - mówił w "Rozmowie Piaseckiego" ambasador Polski w Kijowie Bartosz Cichocki. - Świat powinien pokonać barierę psychologiczną, że jest to wojna ponadlokalna, że to nie jest wojna o Ukrainę i stosownie do tego reagować - podkreślił.