Z-blogerzy zmieniają front. Putin straci poparcie?

Symbol agresji zbrojnej Rosji na Ukrainę na jednej z ulic w Moskwie

Są powszechnie nazywani Z-blogerami - od litery Z, która stała się symbolem agresji zbrojnej Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku. Inwazja dała początek blogerom, którzy na bieżąco relacjonują w mediach społecznościowych przebieg konfliktu i postępy rosyjskich sił zbrojnych. Są wśród nich dziennikarze, politycy czy urzędnicy, którzy popierają politykę Władimira Putina.

Od początku inwazji na Ukrainę byli głosem wsparcia dla wojennych planów Kremla oraz rosyjskich sił zbrojnych, nierzadko prezentując bardzo nacjonalistyczne postawy. W ostatnim czasie to się jednak zmienia - a Z-blogerzy, niekiedy o ogromnych zasięgach, coraz częściej otwarcie krytykują władze i przebieg wojny.

Widać też już pierwsze, nerwowe reakcje Kremla.