Xi Jinping w Rosji. Ceremonia powitalna i oficjalne rozmowy z Władimirem Putinem

Przywódca Chin Xi Jinping, który w poniedziałek przybył do Moskwy, we wtorek wziął udział w oficjalnej ceremonii powitania przez rosyjskiego prezydenta Władimira Putina. Po uroczystości rozpoczęły się formalne rozmowy między obydwoma politykami. Putin i Xi rozmawiali już także dzień wcześniej na Kremlu, nazywając się wzajemnie "drogimi przyjaciółmi".

Przywódca Chin Xi Jinping przybył w poniedziałek z wizytą państwową do Rosji, gdzie ma pozostać do środy. We wtorek po południu Xi wziął udział w oficjalnej ceremonii powitania przez Władimira Putina. Następnie obydwaj politycy rozpoczęli formalne rozmowy.