W Rosji zaczyna brakować lekarzy. Moskwa szykuje się na masowe szczepienia

Liczba nowych zakażeń w Rosji po raz pierwszy od początku pandemii przekroczyła 18 tysięcy przypadków. Kreml przekazał, że w z związku z dynamicznym rozwojem koronawirusa w całym kraju zaczyna brakować lekarzy. Tymczasem władze Moskwy podały, że od przyszłego miesiąca mogą ruszyć masowe szczepienia na COVID-19, pod warunkiem, że odpowiednie ilości leku dotrą do władz miasta.

W Rosji w piątek potwierdzono 18 283 nowych zakażeń koronawirusem. Jest to najwyższy dobowy wskaźnik zachorowań. Zmarło 355 osób z potwierdzeniem COVID-19. Do tej pory maksymalny przyrost zachorowań odnotowano 29 października, gdy zarejestrowano 17 717 nowych przypadków. Ogólna liczba zakażeń w Rosji zbliża się teraz do 1,6 mln - wynosi 1 599 976.