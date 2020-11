Miał próbować sprzedać CIA dane o uzbrojeniu. Rosjanin skazany na 13 lat więzienia za zdradę stanu

Według piątkowego komunikatu prasowego FSB sąd uznał, że obywatel Rosji dopuścił się zdrady stanu i skazał go na 13 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. W komunikacie podano nazwisko skazanego - Jurij Jeszczenko.

FSB podała, że Jeszczenkę zatrzymano podczas próby przekazania tajnych danych i że nastąpiło to w obwodzie briańskim. Region ten graniczy z Ukrainą i Białorusią. Komunikat służb głosi także, że mężczyzna przyznał się do winy i wyraził skruchę.

"Informację mamy jedynie ze strony organów siłowych"

"To wszystko, co wiadomo o tej sprawie, informacje mamy jedynie ze strony organów siłowych. Dzieje się tak zazwyczaj w przypadku zdrady, są one klasyfikowane jako 'ściśle tajne' i rozpatrywane przy drzwiach zamkniętych" - przekazało w piątek radio Echo Moskwy. Rozgłośnia przypomniała, że w Rosji było kilka przypadków nagłośnionych spraw, najczęściej związanych z prześladowaniami naukowców, również oskarżonych o przekazywanie informacji stanowiących tajemnicę państwową.