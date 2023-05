Media: wypadek rządowej limuzyny w Moskwie. To pojazd patriarchy Cyryla  

W centrum Moskwy doszło do wypadku z udziałem samochodu Aurus Senat, limuzyny stworzonej dla najwyższych rosyjskich urzędników państwowych - informują lokalne media. Nie wiadomo, do kogo należała ta limuzyna. Rosyjskie i ukraińskie media informowały, że jej właścicielem był prawosławny patriarcha Cyryl, doniesieniom tym nieoficjalnie zaprzeczyć miał później przedstawiciel rosyjskiej Cerkwi.

Wypadek limuzyny patriarchy Cyryla?

Według niezależnego, rosyjskiego portalu Meduza w wypadku poszkodowana została jedna osoba, jednak odmówiła ona zabrania do szpitala. Nie wiadomo, do kogo należała rozbita limuzyna, media zwracają jednak uwagę, że posiadać ma ona rządowe tablice rejestracyjne.

Cytowane przez portal Meduza rosyjskie internetowe kanały informacyjne oraz niektóre media twierdziły, że te numery tablic przypisane były do zwierzchnika rosyjskiej Cerkwi, patriarchy moskiewskiego i całej Rusi Cyryla. Informacje te nie zostały jednak potwierdzone. Po kilku godzinach zaprzeczyć miał im anonimowo przedstawiciel rosyjskiej Cerkwi, cytowany przez rządową agencję informacyjną Interfax. W sprawie nie pojawiły się jednak żadne oficjalne komunikaty ani oświadczenia.

Rosyjska limuzyna Aurus Senat

Aurus to powstała w 2018 roku rosyjska firma zajmująca się produkcją samochodów luksusowych. Jak zapowiadał prezydent Rosji Władimir Putin, marka ta powstała, aby powstały w Rosji samochody do przewozu najważniejszych osób w państwie. Do użytku rządowego wprowadzone zostały trzy modele Aurusa: limuzyna, van oraz SUV. Limuzyną tego typu podróżuje obecnie m.in. premier oraz prezydent Rosji.