Stracił panowanie nad kierownicą, uderzył w kolumnę autobusów wojskowych. Nie żyją żołnierze

Do wypadku doszło w poniedziałek po południu. Kolumna autobusów należących do jednostki wojskowej 83466, która zajmuje się szkoleniem kierowców dla resortu obrony jechała trasą M-9 w rejonie Krasnogorska w obwodzie moskiewskim. W pewnym momencie autobusy się zatrzymały z powodu awarii jednego z pojazdów. Wtedy z impetem uderzyła w kolumnę wywrotka. Według ustaleń jej kierowca stracił panowanie nad kierownicą.

"Prędkość i waga ciężarówki wystarczyły, by zmiażdżyć cztery wojskowe autobusy, należące do ministerstwa obrony, a konkretnie do jednego z resortowych ośrodków szkoleniowych" - relacjonowała tragiczne w skutkach wydarzenie rządowa "Rossijskaja Gazieta".