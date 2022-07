Rosyjski wykładowca ukarany grzywną za umieszczanie emoji pod antywojennymi postami

Wykładowca ukarany za poparcie antywojennego filmu

Wykładowca został także ukarany za umieszczenie emoji oznaczającego aprobatę pod filmem amerykańskiego aktora Arnolda Schwarzeneggera w którym mówi on, że Rosjanom wmówiono, że ich żołnierze wtargnęli na Ukrainę , by bronić Rosjan.

- Policjanci dali mi do zrozumienia, że sprawa jest "niepoważna, nawet głupia", ale zostali "napuszczeni" przez funkcjonariuszy FSB, którzy szukali pretekstu, by mnie ukarać od czasu, gdy w 2021 roku po kontroli przeprowadzonej przez rządową instytucję nadzorującą działalność uczelni wyższych namawiałem studentów, by podpisali petycję przeciwko temu organowi - tłumaczył Argunow. Dodał, że nałożona na niego kara niemal dwukrotnie przewyższa jego miesięczne wynagrodzenie. Portal Meduza zwraca uwagę, że jest to pierwszy udokumentowany przypadek, gdy artykuł o "dyskredytacji" został użyty do ukarania grzywną nie za wypowiedź w sieci, lecz za emoji, czyli często stosowany w internetowej komunikacji obrazek (np. twarzy), wyrażający konkretną emocję.