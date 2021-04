20 czeskich dyplomatów wydalonych z Rosji. Ambasador wezwany do MSZ w Moskwie, protesty w Pradze

Rosja uznała 20 czeskich dyplomatów za personae non gratae i nakazała im opuszczenie kraju. Został o tym poinformowany ambasador Czech w Moskwie, wezwany do tamtejszego MSZ. To reakcja na ujawnienie przez Czechy, że za wysadzeniem składów amunicji w 2014 roku stoją rosyjscy agenci i wydalenie z tego powodu 18 rosyjskich dyplomatów.