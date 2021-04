Kolejni dyplomaci muszą opuścić Rosję

Rosyjski resort dyplomacji zdecydował w środę o wydaleniu z kraju siedmiu dyplomatów Słowacji, Litwy, Łotwy i Estonii - poinformowała agencja Reutera. Jest to odpowiedź na wydany w solidarności z Czechami nakaz wyjazdu rosyjskich przedstawicieli z tych krajów. Dyplomaci mają siedem dni na opuszczenie Rosji.

Jak przekazała agencja Reutera, wśród siedmiu dyplomatów wydalonych z Rosji jest trzech przedstawicieli Słowacji. Pozostali to dyplomaci państw bałtyckich. Na opuszczenie kraju MSZ w Moskwie dał im siedem dni. Jest to odpowiedź Kremla na wcześniejsze wydalenie rosyjskich dyplomatów z tych państw w geście solidarności z Czechami, które wdały się w spór dyplomatyczny z Moskwą.

Wcześniej do rosyjskiego resortu dyplomacji wezwani zostali ambasadorowie Litwy i Łotwy - Eitvidas Bajarunas i Maris Riekstins - oraz radca ambasady Estonii. Ambasador Łotwy powiedział po wizycie, że rozmowa przebiegała "w sposób profesjonalny" i że dyplomaci poinformują o niej swoje stolice.

Słowacja i kraje bałtyckie wydalają rosyjskich dyplomatów

Zdaniem premiera Słowacja jest zainteresowana budową stosunków z Rosją, które są oparte na wzajemnym szacunku. - Mam nadzieję, iż przedstawiciele dyplomatyczni rosyjskiej placówki będą się do tego przyczyniać poprzez przestrzeganie zasad zachowania wynikających z odpowiednich konwencjach międzynarodowych - powiedział premier.

Dzień później na taki krok zdecydowały się państwa bałtyckie. Litwa wysyła dwóch dyplomatów z powrotem do kraju, a Łotwa i Estonia po jednym. Wydalone osoby używały przykrywki dyplomatycznej do szpiegowania - powiedział dziennikarzom litewski minister spraw zagranicznych Gabrielius Landsbergis, cytowany przez Reutera.

Spór dyplomatyczny na linii Praga-Moskwa

Praga wydaliła 18 pracowników rosyjskiej ambasady, Moskwa w odpowiedzi uznała 20 pracowników czeskiej placówki w Moskwie za persona non grata, na co Czesi odpowiedzieli decyzją o wyrównaniu liczby dyplomatów w Moskwie i Pradze. Jeżeli Rosjanie nie zwiększą obecności czeskich dyplomatów, do końca maja będą musieli wycofać z Czech 70 dyplomatów i pracowników.