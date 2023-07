Rosja wycofuje się z umowy zbożowej. "Cyniczny ruch", "wykorzystujący głód ludzi jako broń"

Kierownik programu Europa Wschodnia w Polskim Instytucie Studiów Międzynarodowych Daniel Szeligowski podkreślił w rozmowie z PAP, że Rosjanie od początku postrzegali umowę zbożową w kontekście toczącej się wojny w Ukrainie jako element nacisku - i na Ukrainę, i na państwa zachodnie, a także "instrument mający zmusić je do ustępstw, a finalnie - do przyjęcia rosyjskich warunków potencjalnego pokoju".

Wskazał, że na początku umowa zbożowa służyła stronie rosyjskiej też do tego, by potencjalnie wywołać kryzys żywnościowy w państwach Afryki. - Potencjalnie, bo te państwa też dosyć szybko uporały się z dywersyfikowaniem importu. Więc w tym momencie kwestia umowy zbożowej nie ma już takiego wpływu na sytuację dostaw żywności jak rok temu. Może mieć natomiast krótkoterminowo wpływ na ceny żywności na rynkach i ten wzrost cen - zwłaszcza pszenicy - widzimy dzisiaj na rynkach międzynarodowych - zauważył ekspert.

Według niego, "w tej chwili Rosji chodzi przede wszystkim wywieranie presji na Zachód". - Natomiast czy to się uda jest pod znakiem zapytania, bo jednostronne wycofanie się Rosji to tylko element szerszej układanki - zaznaczył Szeligowski.

Ekspert: decyzja Rosji nie oznacza przerwania szlaku dostaw

Zdaniem eksperta PISM to jednostronne wycofanie się Rosji nie oznacza jeszcze, że na pewno dojdzie do przerwania szlaku na Morzu Czarnym.

- Jeśli będzie wola Zachodu i Turcji do tego, by zapewnić bezpieczeństwo tego szlaku handlowego, to myślę, że Rosjanie nie znajdą w sobie na tyle odwagi, by atakować komercyjne statki płynące przez Morze Czarne ze zbożem dla choćby państw afrykańskich. To byłoby duże ryzyko - zwłaszcza, że w rosyjskim interesie jest, żeby te państwa były co najmniej neutralne wobec Rosji na arenie międzynarodowej i w ONZ - zaznaczył.