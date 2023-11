Rosja wycofuje się z traktatu o zakazie prób jądrowych. Jest podpis Putina

Prezydent Władimir Putin podpisał w czwartek ustawę unieważniającą ratyfikację przez Rosję Traktatu o całkowitym zakazie prób jądrowych (CTBT). Powiedział, że krok ten ma na celu dostosowanie się Moskwy do Stanów Zjednoczonych, które traktatu nigdy nie ratyfikowały. Eksperci obawiają się kolejnego nuklearnego wyścigu zbrojeń.

Putin oświadczył, że deratyfikacja traktatu ma na celu dostosowanie się Rosji do Stanów Zjednoczonych.

Rosyjskie władze twierdzą, że nie wznowią testów nuklearnych, chyba że zrobi to Waszyngton. Moskwa zapewnia, że krok ten nie zmienia jej strategii nuklearnej ani sposobu, w jaki dzieli się informacjami na temat swojej działalności nuklearnej.

Traktat o całkowitym zakazie prób z bronią jądrową został dotąd podpisany i ratyfikowany przez 164 kraje, w tym takie mocarstwa atomowe jak Rosja, Francja i Wielka Brytania, a także przez Polskę. Ale do jego wejścia w życie wymagane jest zakończenie procedury przyjęcia przez wszystkie 44 kraje świata, które mają obecnie broń atomową albo elektrownie atomowe. Ich lista jest wyszczególniona w dokumencie. Tymczasem USA, Chiny, Egipt, Iran i Izrael jedynie podpisały traktat i nie ratyfikowały go. Z kolei Indie, Pakistan i Korea Północna nawet go nie podpisały.