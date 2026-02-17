Wybuch w rosyjskim ośrodku wojskowym. Zawalił się budynek, są ofiary

Siertołowo, obwód leningradzki Źródło: Google Earth

Informację o wtorkowym wybuchu potwierdził gubernator obwodu leningradzkiego Aleksander Drozdenko. Przekazał, że ⁠do eksplozji doszło w ‌budynku żandarmerii wojskowej.

Według doniesień portalu Ukrainska Prawda do zdarzenia doszło w budynku z siedzibą biura komendanta na terenie leningradzkiej jednostki wojskowej.

"Poleciłem siłom bezpieczeństwa pomoc wojsku w usuwaniu gruzu i ratowaniu osób rannych w wyniku zawalenia się budynku żandarmerii wojskowej na terenie jednostki wojskowej w Siertołowie" - napisał na Telegramie Drozdenko. Jak dodał, trwa ustalanie przyczyn incydentu.

Trzy osoby zginęły

Według Ukrainskiej Prawdy w zdarzeniu zginęły trzy osoby. Jak podaje rosyjski kanał Mash na Telegramie, pod gruzami mogą znajdować się inne uwięzione osoby.

Niezależna rosyjska agencja informacyjna SOTA opublikowała zdjęcie z miejsca wybuchu.

Explosion Rocks Military Commandant's Office in Leningrad Region



Several Telegram channels close to security structures have reported an explosion at a military commandant's office. According to the "112" channel, the incident occurred in the city of Sertolovo, resulting in two… pic.twitter.com/ub6usy0mxc — Sota News (@sotanews) February 17, 2026 Rozwiń Wybuch w rosyjskim obiekcie wojskowym Źródło: X

W Siertołowie, na północ od Petersburga, znajduje się poligon wojskowy. Ukrainska Prawda podaje, że w ośrodku szkoleni są "ochotnicy" do wojny w Ukrainie.

"Fundacja Leningradzkiego Państwa Granicznego informowała wcześniej o budowie ośrodka szkoleniowego na terenie jednostki wojskowej, mającego na celu szkolenie i doskonalenie umiejętności miejscowych ochotników na potrzeby wojny Rosji z Ukrainą" - napisał portal.

Źródło: Google Maps

Opracowała Aleksandra Sapeta